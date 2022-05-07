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Van’da caddeler ve parklar rengarenk oldu Van Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını lale ve çiçeklerle renklendirdi.

İHA

Van’da caddeler ve parklar rengarenk oldu Van Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını lale ve çiçeklerle renklendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi parkları, caddeleri, refüjleri ve kaldırımları farklı renkteki mevsimlik çiçeklerle süslüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı geçen yıl Kasım ayından itibaren şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturduğu 120 bin lale ve Belediyeye ait seralarda üretilen farklı türlerdeki 700 bin süs bitkisi havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Farklı renklerdeki çiçeklerin açmasıyla Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, Kurtuluş Parkı, Yaşar Kemal Parkı, Kocaeli Parkı, Semaver Kavşağı, Otogar Kavşağı, Maraş Caddesi, Mustafa Çohaz Kavşağı ve Ali Paşa Caddesi başta olmak üzere kent genelindeki parklar, caddeler ve kavşaklar muhteşem bir güzelliğe kavuşurken, Maraş Caddesindeki orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine modüler saksılar yerleştirilerek içlerine sardunyalar ekildi. Rengârenk görüntüleriyle caddeleri süsleyen lale ve çiçekler kentte adeta görsel bir şölen oluşturuyor.
Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte il genelindeki peyzaj, budama ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürürken, çiçeklendirme çalışmaları da mevsim sonuna kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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