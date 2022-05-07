Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi’nin sahildeki çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele sahil kısmında yapımı devam eden biyolojik göletli park ve sahil yolunun Fidanlıkİskele ile EdremitFidanlık etaplarında incelemelerde bulundu.

Yaptığı projelerle adeta Van Gölü’nü yeniden hayata döndüren Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlıların sahil kesimlerinden maksimum derecede faydalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevesinde İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı bitişiğindeki alanda yapımına başlanan biyolojik göletli parkta çalışmalar devam ediyor. 29 bin metrekarelik alanda 70 araçlık otopark, gemi konseptli kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş yuvaları, oturma alanları ve amfitiyatro yer alacak. Çalışmaların sürdüğü alana gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada gezerek çalışmaları denetledi. Yapın çalışmalar ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu’ndan bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez daha sonra Yaklaşık 11 kilometrelik sahil yolunun Fidanlıkİskele ile Edremit Fidanlık etaplarını gezdi. Çalışma alanını yaya olarak dolaşan Vali Bilmez, çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatı da veren Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra buradan ayrıldı. Proje çerçevesinde sahil yolunun Edremit Fidanlık etabının İpekyolu Caddesine bağlantısını sağlayacak olan havalimanı geçidinde de hummalı bir çalışma yürütülürken, yaklaşık 11 kilometrelik sahil yolunun bu yıl asfaltlanarak tamamlanması planlanıyor.

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