Başkale’de ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması

Van’ın Başkale ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla jandarma ve polis trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak uyarılar yapıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Van’ın Başkale ilçesinde de yaya ve emniyet kemeri farkındalığı oluşturmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından etkinlik düzenlendi. VanHakkari Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli katılaraK durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara konu hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı, 713 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde "Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik" mottosunun etkin olarak anlatılması, trafik güvenliği bünyesinde yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla sürücü ve yayalara ekiplerce uyarılar yapılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu belirten durdurulan sürücü ve yayalar, ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti.

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