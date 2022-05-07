Çatak’ta “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması yapıldı

– Van’ın Çatak ilçesinde 713 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’ın Çatak ilçesinde de 713 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi. İlçe Emniyet müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Akdeniz, vatandaşlara ve araç sürücülerine bilgiler verilip broşür dağıttılar. Polis ve jandarma ekiplerince araçlar durdurularak yaya geçidi üzerinde bulanan yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Yapılan uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar ve sürücüler uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu söyleyerek ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti. Artan uygulama ve denetimler ile vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin kazalardaki ölüm ve yaralanma sayılarını ciddi oranda azalttığını dile getiren Kaymakam Akbulut, sürücülerden, araçlarının bakımlarını düzenli yaptırmalarını, emniyet kemerini takmalarını, seyahat esnasında cep telefonu kullanmamalarını ve diğer kurallara uymalarını istedi.

Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede sürücülere, "5 Adımda Güvenli Trafik için; yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım" denildi.

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