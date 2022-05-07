TFF 2. Lig Kırmızı Grup Silahtaroğlu Vanspor FK: 4 - Niğde Anadolu FK: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin son haftasında evinde konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yi 42 yendi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mehmet Dura xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Taner Tuncer xx



Vanspor FK: Onur Tekin xx, Miraç Acer xx, İsmet Kavuştu xx, Uğur Adem Gezer xx, Barış Gök xx, Barış Sağır xx (Bahtiyar Yılmaz ? dk. 90), Fatih Somuncu xx, Ogün Özçiçek xx (Furkan Polat x dk.), Emrah Tacir xx (Yusuf Şengüler x dk. 76), Mehmet Özdıraz xxx (Furkan İnce ? dk. 90+1), Hamza Küçükköylü xx (Eren Kiyağ ? dk. 90+1)

Teknik direktör: Zeki Yılmaz



Niğde Anadolu FK: Mertcan Dağlı x, Ferhat Katipoğlu x, Yiğit Demir x, Alperen Selvi x, Hüseyin Solaklı x (Tayfun Tatlı x dk. 46), Polat Abay x, Hüseyin Erkan x, Emre Oymak x (Barışcan Işık Altunbaş x dk. 76), Eren Aydın x, Atalay Yıldırım x (Musa Bulut x dk. 77), Ertuğrul Tekşen x (Sarper Çağlar x dk. 46)

Teknik direktör: Ceyhun Müderrisoğlu



Goller: Emrah Tacir (dk. 24), Hamza Küçükköylü (dk. 32), Mehmet Özdıraz (dk.37), Fatih Somuncu (dk. 66) (Vanspor FK), Barışcan Işık Altunbaş (dk.80), Sarper Çağlar (dk.83), (Niğde Anadolu FK)

Sarı kartlar: Miraç Acer, (Vanspor FK), Alperen Selvi, (Niğde Anadolu FK)

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