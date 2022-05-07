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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti

İHA

Van Büyükşehir Kadın Futbol takımı namağlup şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, sezonun son maçında İpekyolu Belediyespor ile 11 berabere kalarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı.
2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde müsabakalar tamamlandı. Sezon başı kadrosu ve teknik heyeti ile şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, bu sezon oynadığı tüm müsabakalardan da namağlup ayrıldı. Sezonun son karşılaşmasında İŞGEM Semt sahasında İpekyolu Belediyespor ile karşılaşan Kırmızı siyahlılar maça şampiyonluk havasında çıktı. Alt ve minikler futbolcuları ile maç öncesi seromoniye çıkan Büyükşehir Belediyesi maçın 22. dakikasında Aycan Arda'nın golüyle 10 öne geçti. Golden sonra rahat bir futbol sergileyen Büyükşehir Belediyesi, 38. dakikada kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 11 beraberlikle tamamladı. Maçın ikinci yarısında da her iki takımın da kontrollü oyunuyla 90 dakika 11 tamamlandı.
Bu skorla gruptan namağlup ayrılan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig yolunda PlayOff'lara kalmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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