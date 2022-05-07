Muradiye ’de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması

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Van'ın Muradiye ilçesinde ‘713 Mayıs Trafik Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücüler emniyet kemeri ve yaya geçidi hakkında uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ana temalı yeni bir kampanyayı ülke genelinde başlattı. Kaymakamlık önündeki yaya geçidinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla başlatılan bilgilendirme kampanyasına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, ilçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, emniyet ve jandarma personeli katıldı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak karayolu trafik haftası ve karayolu trafik güvenliği günü 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasında Kaymakam Savar ve beraberindekiler sürücülerle sohbet edip broşür dağıttılar.

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