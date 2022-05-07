Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

VanHakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkale’de Mayıs ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı.

Başkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Van Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisin ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar verilecektir” denildi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.