Evlat yolu bekleyen anne, bir ‘Anneler Günü’ne daha gözü yaşlı girdi Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan anne Nazlı Sancar: “Bizler ‘Anneler Günü’ olmayan anneleriz”

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir Anneler Günü’ne daha gözü yaşlı girdi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Van’daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır’da eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaşadığı şehirde de eylem başlattı. Van’da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (40), yaklaşık 11 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için mücadele eden anne Sancar, bu Anneler Günü’nü de buruk geçiriyor.



“Şeyma’nın geldiği gün, benim için Anneler Günü’dür”

İHA muhabirine konuşan anne Nazlı Sancar, PKK’lı teröristlerin 11 yıl önce kızının ellerini bağlayarak zorla dağa kaçırdığını anımsattı. Bir Anneler Günü’nün daha kendisi için buruk geçtiğini ifade eden anne Sancar, “Bizler ‘Anneler Günü’ olmayan anneleriz. Her yıl Anneler Günü’nde ilk kızım Şeyma bana çiçek alıp getirirdi. Bu yüzden 11 yıldır diğer çocuklarımın Anneler Günü’mü kutlamasına izin vermedim. Şeyma’nın geldiği gün, benim için Anneler Günü’dür. Bu HDP ve PKK’lılar bizden ne istiyor? 1213 yaşındaki çocukları dağa kaçırarak ölüme mahkum ediyor” dedi.



“Kızımın ‘anne’ deyişini özledim”

PKK terör örgütünün 11 yıldır evladını kendisinden kopardığını dile getiren anne Sancar, “Benim evladımı versinler ve ben sadece evladım olan Şeyma’mı istiyorum. Kızımın bana ‘anne’ deyişini özledim. Bana sarılmasını istiyorum, kokusunu özledim. Onlar çocuk katilidirler, onlar bebek katilidirler, onlar benim Şeyma’mın katilidirler. 11 yıldır evladına hasret bir anneyim. Rabbim hakkımızı onlara bırakmasın. Ama Rabbimin izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” diye konuştu.



“Kandil’in kapılarını biz anneler kapatacağız”

Anneler Günü’nde ablalarından dolayı annelerinin gününü kutlayamadıklarını ifade eden Şeyda Sancar ise, “Ablam Şeyma olmadığı için annemizin gününü kutlayamadık. Ablamdan sonra annemin hiçbir zaman Anneler Günü olmadı. Şeyma ablam gittiğinden beri yüreğimiz acı içerisindedir. Kandil’in kapılarını biz anneler kapatacağız. Bugüne kadar yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.