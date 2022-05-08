Başkan Akman’dan Anneler Günü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi olan tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü tebrik ettiğini söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, annelerin fedakarlıklarıyla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Anne; çocuğun doğduğu andan itibaren hem koruyucusu hem de öğretmeni olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Haklarını hiçbir suretle ödeyemeyeceğimiz değerli annelerimizin her zaman kıymeti bilinmeli ve kendilerine saygıda kusur edilmemelidir” dedi.

Ülkesine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan annelerin, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en büyük güvencesi olduğunu kaydeden Başkan Akman, “En mutlu anlarımızda olduğu gibi tüm sıkıntılarımızda sığındığımız liman olan annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Bu yüzden hiçbir hediye anne sevgisinin üzerinde değildir” ifadelerini kullandı.

Anneliğin, dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygu olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin ‘Anneler Günü’nü tebrik ediyor, bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

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