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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Savar’dan Anneler Günü ziyareti

İHA

Başkan Vekili Savar’dan Anneler Günü ziyareti

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.
Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sundu. Kaymakam Savar, "Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.
Kaymakam Savar’a, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk de eşlik etti.

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