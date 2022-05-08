Van Büyükşehir Belediyesi şehit annelerini ve eşlerini unutmadı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri ve eşleriyle ile bir araya geldi.

Anneler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde şehit anneleri ve eşleri için kahvaltı programı düzenlendi. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın eşi Mukadder Arvas, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, şehit anneleri, şehit eşleri ve aileleri katıldı.

Programda şehit anneleri ile tek tek ilgilenen Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehit annelerinin sadece evlatlarının değil, tüm Türkiye’nin annesi olduğunu söyledi.

Burada bulunan saygıdeğer şehit anneleri ve eşlerinin evlatları ve eşleriyle ne kadar övünse az olduğunu da ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bu toprağı bize vatan kılan, ülkemizin birliği, bağımsızlığı için şehit olmuş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, siz şehit annelerimize de sağlıklı uzun ömürler versin. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Sizler kahraman şehitlerimizin bize birer emanetisiniz. Bende kendimi sizin birer evladınız, birer kardeşiniz olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılan annelerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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