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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üstün ve özel yetenekli öğrenciler drama projesiyle buluştu

İHA

Üstün ve özel yetenekli öğrenciler drama projesiyle buluştu

Türkiye’deki 10 farklı ilde bulunan bilim sanat merkezlerinin ortak olduğu “Drama ile ÖğreneBİLSEM eTwinning” projesiyle öğrenciler farklı drama uygulamalarıyla derslerini daha eğlenceli hale getiriyor.
VanEdremit Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf Öğretmeni Gökçe Tıraş Sağlam’ın da yürütücülüğünü yaptığı proje bünyesinde görev alan öğrenciler; hayal gücü, dramatik oyunlar, işlevsel drama, doğaçlama, etkileşim ile ilgili etkinlikleri, Web2 uygulamaları ile birleştirilerek gerçekleştiriyor. Açıklamalarda bulunan Sınıf Öğretmeni Gökçe Tıraş Sağlam; drama eğitiminin, çocukların ezbere dayalı eğitimden çıkıp hayal gücüne ve oyunlara dayalı bir şekilde eğitim almasını sağladığını belirterek, “Yapılan araştırmalar sonucu drama eğitiminin öğrencilerin öz disiplinlerinin gelişmesinde, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasına, hayal güçlerinin geliştirmesine, duyusal farkındalığı ve konsantrasyonun artmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Drama aynı zamanda öğrencilerin fiziksel gelişimine yardımcı olur. Proje ile BİLSEM öğrencilerimizin drama yöntemini kullanarak özgüvenleri gelişmiş, topluluk önünde rahatça konuşan, ezbere dayalı bir eğitimden, hayal gücüne dayalı bir eğitime geçerek kendilerini tanımalarına yardımcı olmayı hedeflenmiştir. Proje tabanlı öğrenmeyi hedefleyen projede teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde öğrencilere drama yakından tanıtıldı ve farklı aktivitelerle kendilerini ifade etme olanağı sağlandı. Gençlerin işlevsel düşünmesi beslenirken, mutlu ve üretken nesillerin ortaya çıkmasına da katkı sağlandı. Proje ile öğrencilerin kültürel mirasları ve drama hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak, öğrencilerimizde estetik anlayış, düş kurma gücü, hayal gücü gibi işlevsel düşünmeyi besleyen becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Yapılan uygulamalarla öğrencilerimizin sorumluluk bilinci gelişti, fikir üretebilen, paylaşan, sorgulayan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen, işlevsel bireyler olmalarına katkı sağlandı. Dijital ortamda gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra farklı şehirde olmalarından dolayı etkinliklerde uzaktan zoom üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca projede görevli öğretmenler akademik destek almak için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işbirliği ile Drama Lideri Eğitmen Ahmet Buğra Erdem'in ‘Çocuklar İçin Drama’ eğitimine katıldılar” dedi.
Projenin kuruculuğunu ise AnkaraKeçiören Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Metin Aydın yaparken, Tekirdağ Çerkezköy Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Fatma İller, Van Edremit Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf öğretmeni Gökçe Tıraş Sağlam, İstanbul Zeytinburnu Bilim ve Sanat Merkezi Sınıf öğretmeni Cansu Türkmen, Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Halil İbrahim Gündoğan, Mersin Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Güneş Erkan, Balıkesir Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Serap Alcan, Bursa Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Zülfü Alımterin ve Manavgat Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Gülşah Göçer ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Betül Aydın proje yürütücüleri olarak görev aldıkları belirtildi.

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