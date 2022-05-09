Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da, son bir haftada düzenlenen 5 ayrı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentte 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüplelilere yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmen kaçakçılığında organizatör oldukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-05-09 11:11:41
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