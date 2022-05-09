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Edremit’te bölgenin ilk ve tek ‘Glütensiz Kafe ve Fırını’ hizmete açıldı

İHA

Edremit’te bölgenin ilk ve tek ‘Glütensiz Kafe ve Fırını’ hizmete açıldı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan ve glütensiz tüm ürünlerin üretileceği Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek ‘Glütensiz Kafe ve Fırın’ı hizmete açıldı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın vatandaşların sağlıklı yaşam ve beslenmelerinin amaçlandığı 'İnsan ve Sağlık Odaklı Sosyal Yaşam Projesi' bünyesinde ‘Glütensiz Kafe ve Fırın’ hizmete açıldı. İpekyolu Caddesi Kocaeli Parkı karşısında bulunan kafenin açılışına AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zahir Soğanda, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çölyak hastaları ve vatandaşlar katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin, Başkan Say’a projeden dolayı teşekkürlerini ileterek, bölgeye hizmet verecek olan böylesi bir merkezin önemli yer olduğunu ifade etti.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise sosyal belediyecilik anlamında bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 2 yıl önce Van’da çok ciddi sayıda çölyak hastasının olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Say, bu anlamda proje ekibi ile bir çalışma başlattıklarını kaydetti. Çölyaklı hasta sayının yaklaşık 5 binlerde olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Çölyak hastalarının özellikle küçük yaştan itibaren sindirim sisteminde kaynaklanan bir problemle beslenmeleri sıkıntıya giriyordu. Bu anlamda da Gaziantep’ten, Adana’dan ve Malatya’dan bu tarafa herhangi bir tesis bulunmamaktaydı. Biz de bu tesisin çalışmalarını gerek DAP İdaresi ile gerekse de kendi proje ekibimiz ile projeyi hayata geçirdik. Ramazan ayında beğeni üretimleri yaptık. Bu süreçte Süleyman Engin Hocamız kendi işletmesiymiş gibi özveriyle çalıştı. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sadece Van değil, bölgedeki tüm çölyak hastalarımıza bir umut ışığı oldu. Ürünlerin Van’daki hastalarımıza ulaşımı konusunda da yerel bir markette cüzi bir rakamla satışa sunulacak. Bu konuda gerekli anlaşmalarımızı yaptık, çölyaklı vatandaşlarımız bu ürünlere daha rahat bir şekilde ulaşacaktır” dedi.
Çölyak hastaları adına konuşan Van Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gıyasettin Sevgin, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın bu projeyi hayata geçirmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek şükranlarını dile getirdi.

“Van adına başkanımıza teşekkür ediyorum”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise sözlerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı yürekten kutlamakla başladı. Çok önemli bir ihtiyacın giderildiğini ifade eden Orhan, birçok büyükşehirde göremedikleri bir hizmetin Van’da açılmasının anlamlı bir hizmet olduğunu belirtti. Orhan, “Van’da 5 binin üzerinde çölyak hastasına bir de Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sayı eklendiğinde çok ciddi bir sayının ortaya çıktığını ve bu insanlara böyle bir hizmet sunmak son derece önemli. Belediye başkanımız öncülüğünde vatandaşlarımıza sunulan hizmetler bunlarla da sınırlı değil. Bir ay önce bizzat ziyaret ettiğimiz çok önemli eğitim tesisi vardı. Bunun gibi çok önemli ve emsali olmayan işler gerçekleştiriyor. Van adına başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmetin açılışı sevincimizi arttırıyor”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, glütensiz kafe ve fırının hayırlı olmasını diledi. AK Parti belediyeciliğin her alanda kendi hizmetlerini konuşturduklarını ve adeta birbirleriyle yarıştığını belirten Arvas, ak belediyelerin çok güzel hizmetlere imza attıklarını kaydetti. Arvas, “Çölyak hastası olan kardeşlerimizin ihtiyacını karşılayacak bu hizmetin açılışını yapmak sevincimizi arttırıyor. Edremit Belediyemizin; sosyal belediyecilik, insan odaklı belediyecilik anlayışı ile güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Her alanda belediye hizmetlerinden faydalanmak istenen her vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden hizmetlerine koşmuşlardır. Van gelişiyor, güzelleşiyor. İnsan, çevre ve yatırım odaklı, derdi memleket olan belediye başkanlarımızı da kutluyorum. Bugünkü açılışımızın da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından ‘Glütensiz Kafe ve Fırın’ın açılış kurdelesi kesilerek hizmete sunuldu. Tesisin gezilmesi ve ikramların sunulması ile program sona ererken, 'İnsan ve Sağlık Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi' bünyesinde hayata geçirilen 'Glütensiz Kafe' katılımcılardan tam not aldı. Kafede pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışa sunulacağı yaklaşık 100'ün üzerinde çeşit bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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