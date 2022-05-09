Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuk sağlığına kavuştu

Kars’ta kaybolduktan 4 gün sonra kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki Tarık Altun, sevk edildiği Van’da yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs tarihinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan ve 4 gün sonra bir kayanın dibinde uyurken bulunan Tarık Altun, Kars'ta yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilmişti. Kaybolduğu 4 gün boyunca açlığa ve aşırı soğuk havaya bağlı sağlık sorunu yaşayan Tarık'ın tedavisine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlanmıştı. Doktorların çabasıyla şifa bulan Tarık’ın yakın zaman içinde taburcu olacağı bildirildi.



"Çocuğum için herkes seferber oldu"

İHA muhabirine konuşan Tarık’ın babası Oktay Altun, oğlunun yağmurda yolunu şaşırıp kaybolduğunu anımsattı. Oğlunun 4 gün sonra köylerine 8 kilometre uzaklıkta bir kayanın altında sırtüstü yatar vaziyette bulunduğunu ifade eden Altun, “Yarı baygın olarak amcası tarafından bulundu. Kars Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Van’a sevk edildi. Çocuk 4 gün boyunca aç ve susuz kalmıştı. Soğuk havaya maruz kalmıştı. Çok şükür Allah bizlere bağışladı. Çocuğun bulunduğu gün bizim bayramımız oldu. Çocuğum için herkes seferber oldu. O bölgede kurt tehlikesi de vardı. Ama şükürler olsun çocuğa da denk gelmemiş. Tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Tarık Altun ise, taburcu olup evine gitmek istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.