Başkale'de "Her Anne Bir Şiirdir" temalı şiir ve müzik programı düzenledi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Başkale ilçesindeki "Her Anne Bir Şiirdir" temalı şiir ve müzik dinletisine katıldı.

Van Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi işbirliğinde Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen şiir ve müzik programında Vali Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, bir konuşma yaptı. Meral Bilmez konuşmasına Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (Sav) "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” hadisi ile başladı. Bilmez, “Bizler, anneler, kadınlar olarak sahada dolaşırken, yaşarken, aile kurarken, sosyal çevreler edinirken çeşitli vasıflar ve o vasıflar ile beraber sıfatlar ediniriz. Bunlardan bir tanesi de anneliktir. Öyle bir kıymet ve öyle bir değerdir ki, bizi annelik vasfıyla müşerref kılan, evladın varlığıdır. Bizi anne yapan onun varlığıdır. Bizi anne yapan onu sahiplenebilme içgüdüsüdür” dedi.

Program, ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinin icra ettiği müzik dinletisi, Şair ve Yazar Mehtap Altan’ın şiirleri ile devam etti.

Anneliği şiirlerle anlatan şair yazar Mehtap Altan'ın konuk olduğu programa, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, eşi Esra Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Başkale Komando Tabur Komutanı Yarbay Bahtiyar Ekinci'nin eşi Fadime Ekinci ve çok sayıda kadın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.