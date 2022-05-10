Nisan karı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili oluyor

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VanBahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Geçtiğimiz haftadan buyana belli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle birlikte VanBahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçdi’nde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, ilçeye giderken aracının kayması sonucu kar kütlesine çarpmaktan son anda kurtuldu.

Başkan Sabırlı, “Bu gün 10 Mayıs, şuan Bahçesaray Kartabet Geçidi’ndeyiz. Araçlar yokuşu çıkıp inmekte sıkıntı yaşıyor. Bahar geldi diye kışlık lastikleri çıkardık. Yazlık lastikler ile de büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız ilçeye varırız” dedi.

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