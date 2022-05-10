Kedinin saldırdığı cüce balaban kuşunu son anda kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde, Yusuf Çevik (17), evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu kurtarıp, tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Erciş İmam Hatip Lisesi 11´inci sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, sabah saatlerinde evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu fark etti. Kuşu kediden kurtaran ve kanadındaki yarasını fark eden Çevik, Erciş Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerini aradı. Ekipler kuşu alarak tedavisini yaptırdı. Yusuf Çevik, kuşu son anda kediden kurtardığını belirterek, "Ağzından aldım. Kanadından yaralanmıştı. Bir sepete koyarak ekiplere teslim ettim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-05-10 13:32:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.