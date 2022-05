Tuşba Belediyesinden engellilere akülü tekerlekli sandalye

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin topluma adapte edilmesinin sağlanması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için özel bir çaba harcayan Başkan Akman, Yeşilköy Mahallesi’nde Ruhmetullah Balın ve Akköprü Mahallesi’nde ise Umut Demir isimli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla birçok mahallede ziyaret ettiği engelli vatandaşlara da çeşitli hediyeler veren Başkan Akman, engellilerin her yönden hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını kaydetti. Tuşba Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Akman, “Engelli vatandaşlarımızın sokağa daha rahat çıkması ve günlük hayatlarında sıkıntı yaşanmaması adına tekerlekli sandalye ve akülü araç yardımlarına önem veriyoruz. Ekiplerimizce, ulaşılan Ruhmetullah Balın ve Umut Demir kardeşlerimiz bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Biz de bu kardeşlerimizin hayatını bir nebzede olsa kolaylaştırabilmek adına kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye ettik” ifadelerini kullandı.

