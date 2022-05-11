Bahçesaray'a mayıs ayında kar yağdı



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi´nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler ve hayvanlarını meralara otlatmaya çıkaran besiciler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, nisan ayında kardan temizlenen Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgede kar etkili oldu. Yağış nedeniyle sürücülerle, hayvanlarını meraya çıkaranlar zor anlar yaşadı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgede, sürüler meralarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Necip Tahir, "Bahçesaray'dan geliyoruz. Mayıs ayında kara yakalandık. Bu ayda bile ulaşım yine sıkıntılı" dedi.

Hayvanlarıyla Batman'dan bölgeye gelen İbrahim Karşi ise "Batman'dan buraya kadar yaya olarak geldim. Bizim halimizi görüyorsunuz. Allah'ın emri, takdiridir. Kar yağışı var, ot, saman, arpa yok. Koyunlar perişan oldu. 25 günde yaya olarak geldim yolda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

'YAZLIK LASTİKLE GELENLER YOLDA KALDI'

Kış boyunca bölgede karla mücadele eden Karayolları ekipleri, yağışla birlikte çalışmalarına tekrar başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, "Mayıs ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyoruz. Akşam saatlerinden bu yana kar yağışı devam ediyor. Şu an kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Yolun kapanmaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yolda kalan çok sayıda vatandaş oldu. Yazlık ve zincirsiz lastiklerle gelen vatandaşlar yolda kaldı. Hepsini kurtardık kimse kalmadı. Yolumuzu da temizlik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-05-11 10:22:03



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