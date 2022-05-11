Van Büyükşehir Belediyesinden 7 kişiye tekerlekli sandalye

Van Büyükşehir Belediyesi, 1016 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde 7 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede daha önce belediyeye başvuru yapan ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki sosyal hizmet uzmanları tarafından tespitleri yapılan 3’ü çocuk toplam 7 vatandaşın tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış’tan tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler, büyük bir mutluluk yaşadı.

Engelli vatandaşların haftalarını da tebrik eden Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Van Büyükşehir Belediyesinin her şartta engelli vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Büyükşehir belediyesince yıl içerisinde 9 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, ayrıca ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı yapıldığı da belirtildi.

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