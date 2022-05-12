Çatak'ta minik gönüllüler tohum ekip üyelik kartlarını aldı

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Van’ın Çatak ilçesindeki Büyükağaç Emine Gül Cangüre İlkokulunda “Ağaç Kardeşliği” projesi çerçevesinde etkinlikler yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Seyhan, TEMA Vakfı Edremit İlçe Temsilcisi Bahise Erdem, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TEMA Vakfı Edremit İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Büyükağaç Emine Gül Cangüre İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile ‘Ağaç Kardeşliği’ projesi çerçevesinde etkinlikler yapıldı. Öğrencilere gözlem kutusu, yaprak çarkı, etiket, saksı, saksı etiketliği ve meşe palamudu tohumu dağıtıldı. Tohumların saksılara ekildiği ve öğrencilere üyelik kartı ve rozetlerinin verildiği etkinlikte, sınıf kapılarına ise TEMA logolu etiketler yapıştırıldı.

Açıklamalarda bulunan TEMA Edremit İlçe Sorumlusu Bahise Erdem, “Ağaç Kardeşliği” projesinin Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının (TEMA) 2016 yılı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde uyguladığı, yardımseverlik koşusu yapan gönüllü koşucuların desteğiyle hayata geçirilen bir doğa eğitim projesi olduğunu söyledi. Erden, “Proje ile ilkokula giden çocukların doğayı deneyimleyerek öğrenmeleri; ekosistem, endemik bitki, biyolojik çeşitlilik gibi kavramları tanımaları ve tohum yetiştirme sürecini gözlemlemeleri ve ‘Orman Ekosistemi ve Biyoçeşitlilik’ konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda oluşturulan ‘Ağaç Kardeşliği Hatıra Ormanı’ ile erozyonla mücadeleye katkı sunulması hedeflenmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bir milyona ulaşan gönüllü sayımıza yeni gönüllülerimizin katılımı bizi sevindirerek gurur veriyor. Okul idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise Büyükağaç Emine Gül Cangüre İlkokulu öğrencilerinin TEMA Vakfı’nın doğa projelerine katılarak TEMA gönüllüsü olduklarını belirterek, “Doğamızı sevgi ve bilinç ile koruyabiliriz. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı duyarlı, geleceğe karşı sorumlu, uygulayarak ve yaşayarak öğrenme, araştırmaya ve keşfetmeye dayalı eğitim öğretim yaklaşımlarını benimseyen nesiller yetiştirmek için gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çocukları doğaya, kendine ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. TEMA Vakfı daha iyi bir gelecek için umut yeşertiyor, bizde hep birlikte yeşertmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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