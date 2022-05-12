Van Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat’ta başlatılan Van temalı şiir yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı kültür ve sanatı desteklemek adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Van temalı şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Yarışmaya, Türkiye’nin 52 farklı noktasından Van ilinin sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, kültürel mirası, gelenek ve göreneklerini anlatan 264 eser katıldı. Seçici kurul tarafından yapılan online oylamayla birinci Yaşar Bayar olurken, ikinci Turgut Ataşçı, üçüncü ise İbrahim Şaşma oldu. Yine yarışmada Yunus Laçin ve Halil Gürkan ise mansiyon ödüle layık görüldü.

Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve ilgili daire başkanları katıldı.

Kazananlara Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından plaket verildi.

Kazanan şairler Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek birer şiir seslendirdiler.

Ödül töreni yerel sanatçılar tarafından verilen konser ile sona erdi.

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