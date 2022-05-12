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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürpınar Belediyesinden yıldız sporcular için kutlama gecesi

İHA

Gürpınar Belediyesinden yıldız sporcular için kutlama gecesi

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede başarılı olan sporcular ve antrenörler için kutlama gecesi düzenledi.
Gürpınar’da U18 Amatör Ligde şampiyon olan, il amatör liginde ise ikinci olan Gürpınar Belediyespor’un futbolcuları ile bölgesel, ulusal ve milli takım seçmelerinde dereceye giren genç sporcular için özel kutlama gecesi düzenlendi. Kupa ve madalyalar eşliğinde ilçe merkezinde yürüyen sporcular, daha sonra Gürpınar Belediyesi önünde Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın da katılımıyla sloganlar eşliğinde şampiyonluk kutlaması yaptı. Daha sonra kıl çadırında müzik eşliğinde devam eden kutlama programında sporcular gönüllerince eğlendiler.
Sporcuları göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ulusal karşılaşmalarda artık birçok spor dalında Van’ı temsil ettiklerini belirtti. Futbol, karate, güreş ve voleybol sporları başta olmak üzere birçok spor dalında gençlere destek olduklarını belirten Tanış, “Gürpınar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren hizmet belediyeciliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmaları da ön plana çıkardık. Gürpınar’da artık belediyeciliğin tanımı değişti. Çünkü belediyecilik bu memlekette önceden temel açma temel doldurmadan ibaretti. Allah’a şükür bugün Gürpınar her alanda ismini başarılarla duyuruyor. Yol gösterilince, isteyince Gürpınar’ımız her alanda başarılı olabiliyor” dedi.
Gürpınar Belediyespor’un kurulduğu 1 yıllık kısa süre içerisinde çok önemli başarılara imza attığını kaydeden Tanış, şöyle devam etti:
“Bir yıl önce kurduğumuz Gürpınar Belediyesporumuz 30 yıllık geçmişe sahip takımları bu sezon müsabakalarda devirdi. Önümüzdeki dönemlerde daha zorlu mücadelelere gireceğiz. İlçemizin sizlerden çok daha büyük başarı beklentileri var. Gürpınar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olduk. Onları sportif müsabakalara hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bununla beraber ilçemize spor salonu, gençlik merkezi ve 5 semt sahası inşa ettik. Kısa süre içerisinde de açılışlarını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda 10 semt sahası ve Hoşab Mahallesi Gençlik Merkezi için de çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki başarıya odaklanın; önce kendinize sonra bize inanın biz her şekilde sizlerin yanınızdayız.”
Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürü Vural İnal ise Gürpınar’da sportif anlamda önemli başarıların gerçekleştiği bir dönemin yaşandığını söyledi. Belediye eliyle ilçeye yeni birçok sportif tesisin de kazandırıldığını kaydeden İnal, “Şunu gördük ki Gürpınarlı gençlere imkan verildiği takdirde çok güzel başarılar elde ediyorlar. Biliyoruz ki başarı emekle, azimle, maddi ve manevi destekle olur. Gürpınar gençliği adına Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kapısını ne zaman çaldıysak bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemedi” dedi.
Gürpınar Belediyespor Antrenörü Şakir Örgü de, bu yıl Gürpınar Belediyespor’un gösterdiği azim ve başarıyla tüm sportif ezberleri bozduğunu kaydederek, “Gürpınar Belediyespor bu sezonu Amatör A Takım il ikincisi, U18 takımımız il şampiyonu, U16 ve U14 takımlarımız önemli derecelerle bitirdi. Gürpınar’ın spora böyle destek veren bir başkanı olduğu için çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıları elde edeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Karate antrenörü Okan Aksu ve voleybol antrenörü Recep Urgan da, ilçede sportif başarıların gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Başkan Tanış’a verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
Sporcular ise çeşitli branşlarda kazandıkları madalyaların sevincini Başkan Tanış’la paylaşarak Gürpınar’ı ulusal ve uluslararası müsabakada gururla temsil edeceklerini ve başarı için daha çok çalışacaklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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