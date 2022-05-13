Van’da istihdam edilecek 70 mevsimlik işçinin kurası çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da istihdam edilecek 70 mevsimlik işçinin kurası çekildi

İHA

Van’da istihdam edilecek 70 mevsimlik işçinin kurası çekildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 70 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.
Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılacak 12 kategorideki 70 işçinin kuraları canlı yayında çekildi. Başvurusu kabul edilen toplam bin 91 kişi arasında yapılan kura çekimiyle genel beden işçisi için 21 asil ve 21 yedek, kamyon şoförü için 13 asil ve 13 yedek, tır şoförü için 5 asil ve 5 yedek, aşçı için 5 asil ve 5 yedek, loder operatörü için 2 asil ve 2 yedek, silindir operatörü için 5 asil ve 5 yedek, finişer operatörü için 2 asil ve 2 yedek, dozer operatörü için 2 asil ve 1 yedek, otobüs şoförü için 3 asil ve 3 yedek ile erkek özel güvenlik görevlisi için 7 asil ve 7 yedek ve kadın özel güvenlik görevlisi için 3 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 68 asil ve 67 yedek aday belirlendi.
Ayrıca 2 freze (asfalt kazıma) operatörü için ise 1 başvuru yapıldığı için kuraya dahil edilmeden alımı yapılacağı belirtildi.
Kura çekiminde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kuraların tamamen şeffaf bir şekilde, kameralar önünde ve noter huzurunda gerçekleştiğini söyledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Ali Özvan, “Van Büyükşehir Belediyemizin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere alınacak olan 70 mevsimlik işçimiz için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Valimizin de talimatlarıyla hem ihalelerimiz hem de kuralarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru süresi içerisinde bizlere bin 692 adet başvuru yapılmıştır. Bunlar arasında bin 91 vatandaşımız başvuru kriterlerini sağlayarak, kuraya girmeye hak kazanmıştır. 601 vatandaşımızın ise başvurusu kriterleri sağlamadığı için kabul edilmemiştir. 2 freze (asfalt kazıma) operatörü için ise 1 başvuru yapıldığı için başvuru kriterlerini taşıyan Mehmet Güven isimli vatandaşımız kuraya dahil edilmeden 5 ay 29 süreyle istihdam edilecektir. Yapılan kuranın kurumumuz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren kura sonucunda isimleri çıkan adaylar, ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında da yayınlanacak.
Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Van polisinden sokak hayvanları için beslenme etkinliği
YEREL HABERLER Van polisinden sokak hayvanları için beslenme ...
Jandarmadan 475 öğrenci ve 32 öğretmene eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan 475 öğrenci ve 32 öğretmene eğitim
Milletvekili Arvas: “Yegane gayemiz Van’a hizmettir” AK Parti Van Milletvekili Arvas, Van heyetiyle bakanlıklar arasında mekik dokudu
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Yegane gayemiz Van’a ...
Van’da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 64 şahıs hakkında işlem yapıldı
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Genel Sekreter Çelikel, heyelan bölgesi ve Elmalık yolundaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel, heyelan bölgesi ve Elmalık ...
Vanlı doktorun ismiyle başı dertte İsminin yanlış yazılmasından dolayı başına gelmeyen kalmadı İsminin yanlış yazıldığı görselleri hatıra olarak sakladı
YEREL HABERLER Vanlı doktorun ismiyle başı dertte İsminin yanlış ...
Çatak’ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çatak’ta trafik kazası: 1 yaralı
Gürpınar Belediyesinden yıldız sporcular için kutlama gecesi
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden yıldız sporcular için kutlama ...
Lokman Hekim Hastanesinde ‘Hemşireler Günü’nü etkinliği
YEREL HABERLER Lokman Hekim Hastanesinde ‘Hemşireler Günü’nü ...
‘Van’ temalı şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER ‘Van’ temalı şiir yarışmasının kazananları ödüllerini ...
‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’nde evlilik süreci anlatıldı
YEREL HABERLER ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’nde evlilik süreci ...
Pancar toplarken kaybolan kadının yeri dronla tespit edildi
YEREL HABERLER Pancar toplarken kaybolan kadının yeri dronla tespit ...
Başkale’de pancar toplarken kaybolan kadın bulundu
YEREL HABERLER Başkale’de pancar toplarken kaybolan kadın bulundu
Çatak'ta minik gönüllüler tohum ekip üyelik kartlarını aldı
YEREL HABERLER Çatak'ta minik gönüllüler tohum ekip üyelik ...
Urartu Göz’de ‘akıllı lens’ uygulaması başarıyla gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Urartu Göz’de ‘akıllı lens’ uygulaması başarıyla ...
2 bin rakımda çiftçilere can suyu olacak sulama kanalı
YEREL HABERLER 2 bin rakımda çiftçilere can suyu olacak sulama ...
Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İHA Yarışması'na büyük ilgi
YEREL HABERLER Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve 1. Dron Van İHA ...
Van Valisi Bilmez: Sınırdaki kaçak geçişleri minimize ettik
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: Sınırdaki kaçak geçişleri minimize ...
Van Valiliğine Ozan Balcı atandı
YEREL HABERLER Van Valiliğine Ozan Balcı atandı
İran sınırına duvar örme çalışmaları başladı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Sınırdaki geçişler minimize edildi” “Bu yıl sınırda 41 bin göçmen engellendi” “Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor”
YEREL HABERLER İran sınırına duvar örme çalışmaları başladı Van ...
Çocuklardan akıl almaz yağ hırsızlığı Yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Çocuklardan akıl almaz yağ hırsızlığı Yağ hırsızları ...
Van Valisi Bilmez: "Bizim hem Van Gölü’ne sahip çıkmamız hem de doğamıza sahip çıkmamız lazım" "Hayvanlarımız Van Gölünün kenarında geziyor, biz apartmanlarda zaman geçirmeye, eğlenmeye çalışıyoruz” Edremit Belediyesi yeşil bir çevre için 7 tünel sera oluşturdu
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: "Bizim hem Van Gölü’ne sahip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.