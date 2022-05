Van’da Anatolia Jewelry Show Fuarı açıldı

Van’da Us Fuar tarafından ilki düzenlenen ‘Anatolia Jewelry Show Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, STK temsilcileri, oda başkanları ve firma yetkilileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen Vali Bilmez, firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra fuarla ilgili İHA’ya açıklamada bulunan Vali Bilmez, 1315 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Anatolia Jewelry Show Fuarı'nın düğün sezonuna denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Fuarımızda dünya kalitesinde stantlar açıldığını gördüm. Bölgedeki kuyumcuların da ilgi gösterdiğini görmekten mutlu oldum. Önümüzdeki yılda kuyum fuarı 2, 3 ve 4 Haziran’da tekrar düzenlenecek. Bu sene buraya gelemeyen varsa onların şimdiden planlarını yapmalarını bekliyoruz. Yine kuyum sektöründeki herkesi Van’a davet ediyoruz. Ben organizede emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler ise 2018 yılından bu yana böyle bir fuarı düzenlemenin hayalini kurduklarını belirterek, “Kısmet bu seneyeymiş. Yaklaşık bir yıldır ciddi anlamda tanıtım süreci yürüttük. Van, şuanda yüzün üzerinde markanın tanıtıldığı bir fuara ev sahipliği yapıyor. Buradaki hedefimiz bu fuarı ilerleyen süreçte geleneksel hale getirip, daha da büyüterek bölge esnafının kazanımına sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarın özellikle düğün sezonuna denk gelmesinin bölge esnafı için olumlu olduğunun altını çizen Selviler, “Fuarımızın sezon başlangıcı itibarıyla ciddi kazanımları olacaktır. Özellikle bu döneme belirlendi. Bölge esnafının ihtiyacını karşılayacağı bir tarih. Fuarımıza yaklaşık 35 ilden esnafı davet ettik. Üç gün sürecek fuarımızda 40'a yakın ilin oda başkanını ağırlıyoruz. Hem buraya katılan firmalarımız için ciddi bir kazanım hem de bölgenin tanıtımı adına güzel bir hizmet verdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casım Arslan da, “Fuarın amacı dışardan insanları buraya getirmek ve ekonomiye hayat kazandırmaktır. Zaten 2018 yılından beri hayalimiz vardı, bugüne nasip oldu. İnşallah her yıl fuarımızı tekrarlayacağız” dedi.

İstanbul Kapalıçarşı'dan fuara katılan Emre Yurtseven, daha önce hep batıda pazarlarının olduğunu belirterek, “İki aydır ArGe’mizi çok iyi geliştirdik. Bunun meyvesini de çok iyi derecede yiyoruz. Beklentimizin çok üstünde bir verim alıyoruz fuardan. Genelde pazarlarımız İç Anadolu ve batıdaydı. Bizim de Van’da ilk fuarımız. Gerçekten çok hoşgörü ile karşılandık, bu da bizi memnun etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.