Van'da, tarlada 57 kaçak göçmen yakalandı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, organizatörlerin araçla getirip boş tarlaya bıraktığı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Uysal Mahallesi'nde, organizatörlerin tarlaya kaçak göçmen bıraktığı ihbarını aldı. Bölgeye jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin tarla ve çevresinde yaptığı aramada 2'si kadın, 1'i çocuk 57 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri araçla getirip tarlada bırakan 2 organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı. Göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtilirken, soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gevas Behçet DALMAZ

2022-05-14 11:09:29



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