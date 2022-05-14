Vanlı turizmcilerden İran’a çıkarma

Van’da TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu organizasyonunda bir araya gelen turizmciler, İran’a 4 günlük info düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yüürtme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, “İran’ın Meşkin ve Erdebil şehirlerine 36 kişilik bir heyetle dört günlük bir program gerçekleştirdik. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, YYÜ Turizm Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak ve Turizm Bölüm Başkanı Dr. Tuğçe Özüoğul Balyalı, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Pala Köse, seyahat acentelerimiz ve otellerimizle birlikte 4 günlük bir programa katılım sağladık. Bilmediğimiz bir destinasyon, tanımadığımız bir coğrafyaydı. Ziyaretimizde çok verimli toplantılar yaptık. İki ülke arasında turizm hareketliliği sağlayacağından eminim. Ben bu anlamda infomuza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, ziyaretimizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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