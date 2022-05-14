Jandarma Van’da kaçak avlanan 3 ton canlı inci kefali ele geçirdi

Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla çalışma yürüten jandarma ekipleri, 200 metrelik manyat ağına takılı halde 3 ton inci kefali balığına el koydu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar koordinatörlüğünde gece saatlerinde başlayan denetimlere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan karalı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay da katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri, 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Radarlar ve termal kameralarla yapılan devriye faaliyetlerinde Karahan Mahallesi’nde kaçak inci kefali avlandığı tespit edildi. Olay yerine giden Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Jandarma Çevre Koruma Timi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları, kaçak avcılara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 200 metre uzunluğunda manyat ağı ile 1 adet 3 metre şişme bot, 2 adet bot küreği, 2 adet balıkçı tulumu, 1 adet yağmurluk, 3 tonu canlı, 200 kilosu ise ölü inci kefali balığı ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar doğal yaşam ortamına bırakılırken, olayla ilgili 2 şahsa yasa dışı inci kefali avcılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

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