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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı

İHA

Van'da kaçakçılık operasyonundan iki kişi tutuklandı

Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden iki kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda; İran İslam Cumhuriyeti ülkesi sınırlarından yasadışı göçmenleri Van iline getirerek, tekneler vasıtasıyla AdilcevazTatvan hattını kullanan, batı illerine sevklerini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden M.A. ve R.A. isimli şahıslar, Van il merkezinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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