Jandarma yaralı yavru ördeği hayvan hastanesine teslim etti

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Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri icra ettikleri devriye faaliyetleri sırasında buldukları yaralı yavru ördeği, hayvan hastanesine teslim etti.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “12 Mayıs 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bot ile icra edilen devriye faaliyeti esnasında Van Gölü üzerinde yaralı bir yavru ördek tespit edilmiş olup yaralı ördeğe yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim edilmiştir” denildi.

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