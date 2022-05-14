Başkale’de 1. Halk Koşusu yapıldı

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1. Halk Koşusu’ festival havasında gerçekleşti.

Başkale Belediyesi ilçede ilk defa 1855 yaş arası vatandaşlara yönelik halk koşusu düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlik festival havasında geçti. VanHakkari Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı arasında 3 kategoride yapılan yarışmaya nostalji 1970 model araç öncülük etti. Bayraklarla süslenen araç vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, turnuvaya katılan öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlere teşekkür ederek, "Belediyemiz tarafından düzenlenen halk koşumuza 460 başvuru oldu. Temsili olarak katılanlarla birlikte 500 kişinin katılımıyla halk koşumuzu gerçekleştireceğiz. Farklı kategorilerde dereceye giren vatandaşlarımıza ödüller verilecek. Halk koşusundan sonra halk konserimiz olacak. Okullar arası futsal, voleybol ve diğer yarışmalarımız devam ediyor. İlk defa yapılan bir organizasyon. Başkale’de bu tür yarışmalara bayanların da katıldığını görüyorum. Çok mutlu oldum. Başkale’de günlük hayat artık normale döndüğünü gösteriyor. Yarışmaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmaya katılan yarışmacılardan Saddam Çiçek, ilçede bu tür etkinliklerin olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Umudumuz birinci olmaktır. Bu tür etkinliklerden çok memnunuz. Bu tür etkinlikler halkı bir arada tutuyor. Kaymakamımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Müsabakalarda 1835 yaş arası erkeklerde Ramazan Turan birinci olup 3 bin TL, ikinci olan Yücel Pülat ise 2 bin TL para ödülü alırken, kadınlar kategorisinde ise Tuğba Özdemir birinci gelerek 3 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren yarışmacılara madalya ve hediye çekleri ise Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli ve Başkale İlçe Emniyet Müdürü Erhan Ertem tarafından verildi.

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