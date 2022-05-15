Van'da, Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla, Van Gölü ve bölgedeki doğal güzelliklere dikkat çekmek için Mollakasım ve Çarpanak koylarına doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bölgedeki doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla kültür ve doğa yürüyüşü etkinliğinin 14'üncüsünü Van Gölü sahilindeki Mollakasım, Çarpanak koylarına düzenledi. Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla yürüyüşün yapılacağı alana gelen 700'e yakın doğasever, yapılan ikramların ardından 10 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Eşsiz manzarası tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen Mollakasım, Çarpanak güzergahındaki yürüyüş etkinliği yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüşün tamamlanması ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca sıcak çorba ve semaverde demlenen çay ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşünde katılımcılar bol bol fotoğraf çekip müzik eşliğinde halay çekti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, bölgedeki doğal güzelliklere dikkat çekmek için bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirterek,"Kültür ve doğa etkinliklerimizin 14'üncüsünü yapmış bulunmaktayız. Bugün de fotoğraf tutkuları ve doğaseverler ile birlikte Mollakasım ve Çarpanak koylarına geldik. Yapmış olduğumuz yürüyüşlere vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Katılımın yoğunluğu bizleri mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentimizin tanıtımı için oldukça önemli. Hem de bu doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize bir imkan sağlanmış oluyor." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-15 18:39:16



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