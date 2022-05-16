Van’da terör operasyonu: 37 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “915 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 29 şahıs, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 5 şahıs olmak üzere toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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