İnci kefali göçünün yaşandığı çay, düğün fotoğrafı çekim alanı oldu



Barış KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay'daki balık bendi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak mekanı oldu.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremek için tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki üreme dönemlerinde av yasağı bulunan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek güzel görüntüler oluşturuyor. Erciş ilçesinde balık göçünün en iyi izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendi de ilgi odağı oldu. Bölgede düğün yapan çiftler de fotoğraf çektirmek için balık bendini tercih ediyor. Yeni evli bir çifte sağdıçlık yapan yazılım mühendisi Serhat Sevinç, "Bugün, gelin ve damadımızı buraya getirdim. Burada hem balıkların göçünü izledik hem de hatıra fotoğrafı çektirdik. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-05-16 11:44:43



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