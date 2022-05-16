Özalplı gençler geleceğe nefes olmak için fidan dikti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Van’ın Özalp ilçesinde ikamet eden bir grup genç, geleceği nefes olmak için 150 adet fidan dikti.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi’nde ikamet eden bir grup genç, ‘Geleceğe Nefes Olmak İçin Fidan Dik’ kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde gençler mahalle camisi bahçesinde imece usulü 60 adet mavi ladin ve 90 adet meyve fidanı dikildi.

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