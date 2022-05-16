Trabzon’dan Van’a ‘Gönül Köprüsü’

Türkiye Birleşmiş Dernekler Federasyonu tarafından hayata geçirilen ‘Gönül Köprüsü’ projesi bünyesinde Trabzon Sürmene ilçesi Armutlu köyü ile Van Erciş Yukarı Akçagedik köyü ‘kardeş köy’ oldu.

Trabzon’dan gelen grup, kardeş köy ilan ettikleri Yukarı Akçagedik köyünde büyük coşkuyla karşılandı. Projeden haberi olan köylüler, okullarını Trabzonspor’un rengi olan bordo maviye boyarken, okulun önüne ise Trabzonspor’un bayrağını asarak heyeti karşıladı. Burada konuşan Armutlu Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, Yukarı Akçagedik köyü ile Sürmene Armutlu köyünü kardeş köy ilan edip köprü vazifesi kurmak için geldiklerini söyledi.

Birleşmiş Dernekler Federasyon Başkanı Servet Öztaş ise Birleşmiş Federasyon Dernekleri olarak 91 ili birbirine bağlamayla ilgili bir projeleri olduğunu belirterek, “Türkiye’de ilk defa ‘Gönül Köprüsü’ projesini hayata geçirdik ve bugün Sürmene’nin Armutlu köyü ile Erciş'teki köyümüzü kardeş köy olarak ilan ettik. Bu projeyi bundan sonraki süreçte Türkiye’nin 81 ilinde; doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün köyleri tanıştırarak bir gönül köprüsü kurmayı planlıyoruz. Bugünde ilk projemizin ilk ayağını Erciş Kaymakamımızla gerçekleştirdik. Çok güzel program oldu. Her iki tarafta çok mutlu oldu. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Armutlu Köyü Dernek Başkanı Ömer Yılmaz ise projenin ilk uygulamasını Armutlu ile Yukarı Akçagedik köyleri arasında uyguladıklarını belirterek, “Emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Buradaki kardeşlerimiz bize sürpriz yaparak okullarını bordo maviye boyamaları çok güzel oldu. Bizde getirdiğimiz çam ağaçlarını buradaki kardeş köylülerimizle dikerek, bizimde burada bir dikili ağacımız var anlamında güzel bir mesaj verdik. Karşılıklı birbirimize hediyeler vererek ve o gönül köprüsünün ilk ateşini burada yaktık” ifadelerini kullandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, Trabzonlu hemşehrilerini Erciş'te görmekten mutluk duyduğunu belirterek, “Ben Anadolu’yum” şiirinden bir kısım okuyarak konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından program kemençe, horon ve halayla devam etti. Karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ve yöresel yemek ikramından sonra program son buldu.

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