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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale’de 4 bin badem fidanı dağıtıldı

İHA

Başkale’de 4 bin badem fidanı dağıtıldı

– Van’ın Başkale Ziraat Odası ile Van Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ilçede meyve üretimini artırmak için çiftçilere 4 bin badem fidanının dağıtımı gerçekleştirildi
Van kent merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde badem üretiminin artırılması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkale Ziraat Odası ile Van Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde ilçeye getirilen 4 bin adet badem fidanı, muhtarlar ve çiftçilerin katılımı ile dağıtıldı. Çiftçilere yönelik Başkale’de yapılan çalışmalar ve projeleri anlatan Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, tarım ve hayvancılık alanında ilçenin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Başkale tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yere sahiptir. Bunu her zaman gündemimizin ilk sırasında bulundurma zorunluluğumuz var. İlçemizde meyve yetiştiriciliği de çok önemlidir. Kayısı, erik, kiraz, şeftali gibi birçok meyve ağacı var. Fındık ve cevizin yanında badem ağacı da ilçemizde yetişiyor. Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte 4 bin adet badem fidesini ilçemize getirdik. Çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

“Başkale’de her türlü meyve yetişiyor”
Çiftçilerin çabası ve gayretiyle ilçedeki algıyı değiştireceklerini belirten Aşkan, "Burada ‘meyve yetişmez’ diyorlar. Biz karar verdik, burayı değiştirmeye. Ziraat Odası olarak çok çalışıyoruz. Her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olacağız. Başkale’de ağaç çok az. Meyve ağaçlarıyla ilçemizi önemli yere getirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız burada bir kültür oluşturmak, bunun alt yapısını kurmak. Çiftçimiz ve vatandaşımız baya duyarlı. İnşallah bu gelecek senelerde kat kat artacak. Fidanı alıp bahçemizi güzelleştireceğiz, yetiştireceğiz. Güzel bir olay ve devamlı olması lazım ve bundan herkesin faydalanması gerekir" diye konuştu.
Başkale’de yaşayan üretici Şehmus Erdaş ise “Çiftçilikle uğraşıyoruz. Köyümüzde, yaylamızda meyve ağaçlarımız var. Başkale Ziraat Odası Başkanımız Rahmi Aşkan’dan badem fidanımızı aldık, götürüp bahçemize dikeceğiz. Daha önceden badem yetiştirdik, daha verime başlamadı, birkaç yıl sonra badem ağaçlarından meyve toplatacağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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