Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, PKK/KCK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, patlayıcı, tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Başkale ilçesi kırsalına operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 şarjör, 400 gram patlayıcı, 60 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-17 14:00:39



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