Kaçak göçmenleri alıkoyup fidye isteyen şüpheli tutuklandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'a yasa dışı yollarla giriş yapan, ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri alıkoyup şiddet uygulayan, serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği iddia edilen S.A., tutuklandı.

Yasa dışı yollarla sınırı geçip Van'a gelen ve ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyan ve serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği belirtilen S.A.'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandrama Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Adresi tespit edilen S.A., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-17 14:24:39



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