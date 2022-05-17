Van’da Kur’an-ı Kerim'i hatim eden öğrenciler için program düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesinin Kur’anı Kerim kursunu bitiren öğrenciler için hatim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kur’anı Kerim’i hatim eden üniversite öğrencileri için Kadın ve Aile Merkezinde hatim programı düzenledi. Tuşba İlçe Müftülüğü ile ortak düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Şebnem Kartal, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürü Hatice Şen, Tuşba İlçe Müftülüğü Üniversite Camii Kur’an Kursu Öğretmeni Tuba Akkuş ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan program Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti. Yaklaşık bir saat süren programın ardından davetliler, öğrenciler için pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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