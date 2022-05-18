Başkale'de 'Manuş Baba' coşkusu

Van’ın Başkale ilçesinde sanatçı Manuş Baba tarafından verilen konser büyük ilgi gördü.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyonla şarkıcı Manuş Baba konser verdi. İlçe merkezindeki Kadir Saruhan Caddesi’nde binlerce kişinin katıldığı konserde Manuş Baba, sevilen şarkılarını seslendirdi. Başkale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alkan’ın da katıldığı konsere gelenler söylenen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan Manuş Baba, Başkale’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hayat eğer bir yolsa ve benim memlekette artık basmadığım son toprak Başkale ise bundan sonra gideceğim bütün yollarda Başkale’nin bendeki izi saklı olacak” ifadelerini kullandı.

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