Van’da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerinin Çaldıran kırsalındaki operasyonunda 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında yapılan aramatarama faaliyeti sırasında araziye gizlenen 9 kilo 100 gram toz esrar ile 1 kilo 300 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-05-18 10:45:47



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