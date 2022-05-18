Van'da 10 metre karla mücadele



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin rakımlı 3 mezra yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 1 ay süren çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kışın çığlardan dolayı kapanan ve kar kütlelerinin yer yer 10 metreyi bulduğu mezra yollarında, iş makineleriyle kar tünelleri açılıp ilerleme sağlandı.

Gürpınar ilçesi Sıcaksu Mahallesi'nin çığ nedeniyle kapanan Tüzek, Çarlık ve Yeşildere mezra yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 3 bin rakımlı mezra yolarını açmak için mücadele etti. 3 iş makinesiyle süren çalışmada Van'a 115, Gürpınar'a ise 90 kilometre uzaklıktaki 3 mezra yolu kar tünelleriyle açıldı.

İş makinesi operatörü Fatih Kuşman, iş makineleriyle kardan tüneller açıp ilerlediklerini belirterek, "Bu mezralarda kalan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kış aylarında burası birkaç defa ulaşıma açıldı. Ancak yoğun tipi ve çığ nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. 1 aydan fazladır burada zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı 3 mezra bu güzergahta yer alıyor. Son mezramız olan Tüzek Mezra yolunu da açtık. Burası kardan dolayı kapalı olan son mezramızdı. Burada kar kalınlığı 8 ile 10 metre civarındadır" dedi.

Tüzek mezrası sakinlerinden Muhammed Tuncer ise "Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu açtı. Kış aylarında birkaç defa açılan yolumuz yoğun kar, tipi ve çığdan dolayı tekrar kapandı. Hayvanlarımızdan dolayı burayı terk edemiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-18 15:11:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.