İpekyolu’nda İpekfest Bilim Şenliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından İpekfest Bilim Şenliği düzenleneceği bildirildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, şenliğin 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'de Van Kalesi’ndeki Van Evleri önünde yapılacağı belirtilerek, “İpekyolu Belediyesi, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İpekyolu Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleşecek projenin koordinatörlüğünü İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın eşi Cansu Aydın yürütüyor. İpekyolu sınırları içerisinde bulunan liseler arası “Robotik Kodlama” yarışmasının jüri üyeliğinde, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş başkanlığında 5 kişilik bir akademisyen kadrosu yer alacak. Projenin sunumunu Van YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları hocalarından Prof. Dr. Adnan Tönel ile birlikte Akınsoft firmasına ait Konuşan Robot ADA gerçekleştirecek. Projede toplamda 22 ekip yer alacak. Bu ekipler ise 1 öğretmen ve 3 öğrenciden oluşuyor. Yarışmada birinci olacak projenin ekip üyelerinin hepsi için tablet, ikinci projeye bisiklet, üçüncü projeye ise akıllı saat hediye edilecek. Çeşitli ikramların ve müzik dinletisinin de yer alacağı İpekfest Bilim Şenliği’ne tüm Van halkı davetlidir” denildi.

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