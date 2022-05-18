Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

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Van’ın Özalp ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Sağmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kafası plastik bidona sıkışan köpeği kısa sürede kurtardı. Köpek tekrar yaşam alanına bırakılırken, itfaiye ekipleri ise görev yerlerine döndü.

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