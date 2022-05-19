Başkan Akman: “Türkiye Cumhuriyeti, gençlere emanet edilmiştir”

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Mayıs’ın; bir milletin esareti reddedip canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi başlattığı gün olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, İstiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin geleceğimizin teminatı olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlere emanet edilmiştir. Bu değerli emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve korumak da gençlerimizin görevidir. Bizlerin de gençlerimize bu konuda olan inancı ve güveni tamdır” dedi.

Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara, kendilerini ispat edecek imkanlar sunabildiği sürece ilerleyebileceğini dile getiren Başkan Akman, “Çünkü bugün bizlerin bulunduğu konumlara, yarın gençlerimiz gelecekler. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basmasıyla birlikte başlatılan bağımsızlık mücadelesinin kısa bir sürede tüm yurda yayıldığını ifade eden Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimiz olan gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.