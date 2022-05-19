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Van Valisi Bilmez'i uğurlama kuyruğu

DHA

Van Valisi Bilmez'i uğurlama kuyruğu


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)MERKEZE alınan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kente veda etti. Bilmez'i valilik önünde protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kurulu temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve valilik çalışanları uğurladı. Vali Bilmez, Van'ı ve Vanlıları çok sevdiğini, kentin daha da gelişmesi için iş adamları ve yöre halkına büyük görevler düştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile merkeze mülkiye başmüfettişi olarak alınan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler, kanaat önderleri ve valilik çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Vali Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte kendisi için vedalaşma kuyruğuna girenlerle tek tek tokalaşıp, vedalaştıktan sonra Ankara'ya uğurlandı. Bilmez'in merkeze alınmasının ardından Van'a atanan Tokat Valisi Ozan Balcı'nın yarın kente gelip makamına oturacağı bildirildi.
3 yıl önce göreve başlarken hedefinin Van´ı daha modern ve daha yaşanır bir kent haline getirmek, birlik beraberliği tesis etmek ve vatandaşların dertleriyle dertlenmek olduğunu söyleyen Vali Bilmez, bunun için elinden geleni yaptığını söyledi. Vali Bilmez, "Valilik görevimin dışında, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevimde de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz mesai arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Personel alımı, ihaleler ve imar düzenlemeleri başta olmak üzere belediyenin tüm iş ve işlemlerinde şeffaf ve adil olduk. Van'daki görevim sırasında valilik, belediye iş ve işlemlerinde hiç kimseden vakıf, dernek ve spor kulübü dahil hiçbir ad altında bağış talebinde bulunulmadı, bağış kabul edilmedi" dedi.
VAN GÖLÜ'NDE 200 BİN METREKÜP ÇAMUR TEMİZLİĞİ YAPILDI'
Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için hazırlanan prestij projelerinden olan Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi´ni tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Yine Katı Atık Entegre tesisimizi tamamlayarak Van'da çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçerken ekonomimize büyük katkı sunduk. Dünya mirası Van Gölü'nün korunması için dip çamuru temizliğine başladık. Yılların ihmali ile kirlenen gölümüzden uzun vadede 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarılacak. Şu ana kadar 200 bin metreküp çamur temizliği yapıldı. Valiliğimiz bünyesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 405 bin hektar alanda, Van Gölü ve çevresinin korunma statüsünün belirlenmesi, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı üzerinde bölgenin kapalı havza olması itibari ile kendi özelliklerine uygun olarak korunmasına yönelik çalışmalarımızda sona gelindi. İnşallah yakın zamanda tescili yapılacak. Yıllardır bir türlü açılamayan Van çevre yolunda sorunlar çözüldü. Van'ın kentsel gelişimine hız kazandıracak çevre yolunun ihalesi yapılarak yüklenici firma tarafından hızlı bir şekilde yapımına başlanmıştır. Van Sporumuzun başarısı için her anlamda destekte bulunduk. Geleceğimiz olan gençlerimizi spora yönlendirmek için amatör spor kulüplerini destekledik" diye konuştu.
'VAN'DA GENÇ NÜFUS ORANI YÜZDE 64'
Nüfusun yüzde 64'ü genç olan Van'da istihdamı arttırmak için ikinci bir tekstil kentin temelinin organize sanayi bölgesinde atıldığını anlatan Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Burada ilk etapta 12 fabrikanın temeli atıldı. Bu fabrikaların bu yıl sonuna kadar hapsinin faaliyete geçmesi beklenmektedir. Bu fabrikaların faaliyete başlamasıyla yaklaşık 13 bin gencimize iş imkanı sağlanacak. Yine OSB'de farklı sektörlerde üretim yapan İranlı 5 firma yatırım kararı alarak fabrikaların inşasına başladı. İranlı firmalar da yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam edecek. Bu da ilimizin ekonomisinin canlanması ve istihdamın arttırılması için sevindiren önemli bir gelişme. Afganistan ve çevremizdeki ülkelerdeki sorunlar nedeniyle düzensiz göç baskısı altında kalan ilimizde, bu kritik dönemi hudut birliklerimiz, jandarmamız, polisimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve İl Göç Müdürlüğümüzün koordinasyon içerisinde ve organize bir şekilde çalışması ile etkili bir şekilde yönettik. Sınıra duvar örülmesinin yanında hudut birliklerimiz, jandarmamız ve özel harekat polislerimiz cansiperane bir şekilde tüm zorlu doğaya rağmen 'hudut namustur' şiarıyla 7-24 nöbet tuttular ve kaçak geçişleri asgariye indirmeyi başardılar. Bundan dolayı bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemizde birlikte çalıştığımız tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bana böyle bir kadim şehre hizmet etme fırsatı verdiği için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca başta Van Gölümüzün korunması için yürütülen projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, farklı alanlarda yaptığımız yatırımlara destek veren bakanlarımıza ve destek veren, yol gösteren basın mensuplarımıza ve tüm Van halkına teşekkür ediyorum.  Bu bir bayrak yarışı. Benden sonra hizmet bayrağını devralacak meslektaşım Dr. Ozan Balcı'ya başarılar diliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-05-19 17:02:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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