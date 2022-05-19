Vali Bilmez Vanlılarla vedalaştı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van’daki bütün gelişmeleri takip edeceğim”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara’ya Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzenlenen uğurlama töreninde vatandaşlarla vedalaştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi' ile 10 ilin valisinin yeri değiştirilmiş, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atanmıştı. Kararnameyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atanmıştı. Van Valisi Bilmez ve eşi Meral Bilmez, düzenlenen uğurlama töreninde kentteki kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yana sıra vatandaşlarla vedalaştı.



“Van’ın kronikleşmiş birçok sorununu çözmeye çalıştık”

Uğurlama töreninde konuşan Vali Bilmez, 3,5 yıl önce Van’a vali olarak atandığını, görev sonrası yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle İçişleri Bakanlığı Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak atandığını anımsattı. Bugün Van’dan ayrılacağını ifade eden Vali Bilmez, “Bu süre içinde bütün Van halkının desteğini, samimiyetini ve güzel tarafını gördük. Van’ın kronikleşmiş birçok sorununu çözmeye çalıştık. Özellikle kronikleşmiş çevre yolunun ihalesi yapılarak tamamlandı. İnşallah kısa süre içinde çevre yolu bitecek. Sahil yolu da rayına girdi. Yapımına başlandı ve inşallah birkaç aya kadar kullanılabilecek noktaya gelecek. Van Gölü’nün kirlenmemesi için İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapılması gerekiyordu ve gelen desteklerle bunu da bitirdik. Dip çamur temizliğine de başladık. Van Gölü’nde sahil güvenliğin kurulmasıyla gölümüzün deniz olduğu tescillenmiş oldu. Bize, Vanlılara hizmet fırsatı veren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve desteğini gördüğümüz tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim” dedi.



"Van’ı ve Vanlıları sevindirecek her olay bizi de sevindirir"

Ankara’daki görevinde Van’daki bütün gelişmeleri takip edeceklerini dile getiren Bilmez, “Vanlıları üzen her olay bizleri de üzecektir. Bu kadim şehrin potansiyeli çok yüksek. İnşallah sanayi ve turizmde çok güzel noktalara gelir. Genç nüfusu yüksek olan ilimiz için bizler de çalışma yürüttük. 12 fabrikanın yapımı devam ediyor ve bitmesiyle 13 bin civarında kişiyi istihdam edecektir. 5 İran fabrikasının da temeli atıldı. Onlardan biri ilimizde kurulan en büyük özel fabrika olacaktır. Gençlerimiz hayatlarını kazanmak için başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Güvenliğimize, asayişimize ve huzurumuza sahip çıktıkça buraya çok fabrika geleceğini biliyoruz. Van’a yatırım yapan ve yapacak olan iş adamlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Spor Futbol Kulübü'ne görev süresince destek verdiklerini de belirten Bilmez, taraftara da Van Spor’a sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlarla vedalaşmasının ardından Vali Bilmez kentten ayrıldı.

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